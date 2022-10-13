На Харківщину доставили 150 терміналів Starlink

150 терміналів Starlink вже на Харківщині. Вони допомагають у відновленні звʼязку на деокупованих територіях, де окупанти пошкодили мобільні вежі та оптичні кабелі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Поки мобільні оператори та інтернет-провайдери відбудовують базову телеком-інфраструктуру, Starlink дозволяє налагодити резервний зв‘язок”, – написав він у Telegram.

За його словами, у 12 деокупованих селах та містечках Харківщини (Ізюм, Балаклія, Куп‘янськ та ін.) люди вперше змогли подзвонити рідним саме завдяки Starlink.

Також термінали отримала місцева влада — 24 міські та сільські ради Харківської області. Це потрібно для ефективної координації відновлення звільненої від росіян території.

Три публічні точки WI-FI від Starlink працюють зараз в Ізюмі і одна в селі Діброва.

“Ці Starlink Україні передав польський Уряд. Дякую колегам за постійну підтримку!” – підкреслив Федоров.