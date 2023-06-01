Кримінал

На Харківщині за дивних обставин загинули двоє курсантів ДСНС

1 Червня 2023 16:09
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дснс, вибух

31 травня у Харківській області двоє співробітників ДСНС загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування у Facebook.

“Сталася надзвичайна подія, а саме детонація ВНП, тип якого встановлюється. На жаль, внаслідок події загинуло двоє співробітників ДСНС. Наразі проводиться перевірка. Обставини події встановлюються правоохоронними органами”, — сказано у повідомленні.

За даними джерел Суспільне Харків у правоохоронних органах, загиблі були курсантами Національного університету цивільного захисту України.

“Це сталося близько 14:30 31 травня у приміщенні гуртожитку, де живуть та навчаються курсанти. Це був наказ керівника. Два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам поставили умову, якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. Інші курсанти сиділи в аудиторії, яка розташована поряд. Спочатку було тихо, потім пролунав вибух. Спочатку подумали, що було влучання”, — сказав співрозмовник.

За його словами, “один хлопець отримав поранення, він сидів в аудиторії біля дверей”.

“Його накрило дверима від вибухової хвилі. Одногрупники витягнули пораненого на вулицю та передали співробітникам санчастини. Згодом рятувальники дістали загиблих хлопців. Снаряд розбирали без нагляду начальника та викладачів. Інше керівництво у цей час займалося своїми обов’язками, командир взводу та викладачі пішли на обід, інші були на шикуванні з іншими курсантами. Нині поліція проводить розслідування”, — розповів співрозмовник видання.

“Заступник, командир взводу та викладачі говорили керівнику, який віддав наказ, що не треба давати курсантам задачу розбирати вибухонебезпечний предмет. Але він нікого не слухав”, — повідомив співрозмовник.

У прес-службі ДСНС від коментарів відмовились.

“Не коментуємо, проводиться перевірка”, — повідомив Суспільному речник ДСНС Олександр Хорунжий.


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