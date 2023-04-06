Кримінал

На Харківщині триває викриття колаборантів

6 Квітня 2023 17:40
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сбу, колаборант

У Харківській області затримано депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Як повідомили в СБУ, після захоплення Куп’янського району вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і згодом приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації.

Там її призначили «помічницею» місцевого гауляйтера.

На цій «посаді» колаборантка допомагала йому запроваджувати кремлівський режим на захопленій території.

Для цього організовувала загальні збори місцевих жителів, під час яких людей агітували підтримати загарбників та приєднуватись до їхніх лав.

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатих кримінальних проваджень.


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