На Харківщині призначили нову директорку облдепартаменту науки та освіти

Професорка та юристка Ольга Безпалова очолила обласний департамент науки та освіти на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

43-річна Ольга Безпалова працювала завідувачкою кафедри адміністративної діяльності поліції Харківського університету внутрішніх справ, йдеться на сайті вишу. З 2006 по 2014 роки обіймала посади від старшої наукової співробітниці до начальниці науково-дослідних лабораторій університету.

З 2018 року є заслуженою діячкою науки і техніки України та нагороджена: медаллю “10 років сумлінної служби” й нагрудним знаком “За відзнаку в службі” І ступеня.