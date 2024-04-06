На Харківщині продовжують діяти графіки відключень електрики

Станом на суботу, 6 квітня, у Харківській області діятимуть графіки відключень світла. Наразі знеструмлено 300 тисяч абонентів.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

“У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів. Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає”, – наголосили у міністерстві.

Зазначається, що на Харківщині діють обмеження через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом. Крім того, минулої доби в області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній і обладнання на високовольтній підстанції. Впродовж дня завдяки роботі енергетиків все запрацювало.