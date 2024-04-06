Економіка

На Харківщині продовжують діяти графіки відключень електрики

6 Квітня 2024 12:22
читать на русском →
електропостачання
У Харківській області тривають роботи із підвищення надійності електропостачання / Фото “Харківобленерго”

Станом на суботу, 6 квітня, у Харківській області діятимуть графіки відключень світла. Наразі знеструмлено 300 тисяч абонентів.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

“У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів. Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає”, – наголосили у міністерстві.

Зазначається, що на Харківщині діють обмеження через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом. Крім того, минулої доби в області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній і обладнання на високовольтній підстанції. Впродовж дня завдяки роботі енергетиків все запрацювало.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Квітня 2024 11:28

Сирський: на Куп’янському та Лиманському напрямках маємо певний тактичний успіх
6 Квітня 2024 14:23

Тиск України спонукає російску ППО бити по своїх, – британська розвідка
6 Квітня 2024 12:47

Корея надасть Україні $2,3 млрд. допомоги
6 Квітня 2024 12:22

На Харківщині продовжують діяти графіки відключень електрики
6 Квітня 2024 12:08

ГУР: В Азові підірвали трубопровод, завантаження танкерів припинене
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки