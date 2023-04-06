На Харківщині дві людини підірвалися на мінах

У Харківській області трапилося ще два випадки підриву цивільних громадян. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у с. Василенкове Куп’янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір’ї. Госпіталізований з вибуховими травмами.

Крім того, в Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.