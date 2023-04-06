Кримінал

На Харківщині дві людини підірвалися на мінах

6 Квітня 2023 18:28
12
читать на русском →
міна

У Харківській області трапилося ще два випадки підриву цивільних громадян. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у с. Василенкове Куп’янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір’ї. Госпіталізований з вибуховими травмами.

Крім того, в Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 18:16
11

Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка залишаються найгарячішими точками на мапі бойових дій – Генштаб
6 Квітня 2023 18:43
24

“Російський добровольчий корпус” відвідав Брянську область
6 Квітня 2023 17:05
77

ЗМІ: Макрону не вдалося переконати Сі щодо агресії Росії
6 Квітня 2023 16:28
21

Прогноз зростання ВВП України за підсумками цього року знижено з 3,3% до 0,5
6 Квітня 2023 16:18
113

Ліван атакував Ізраїль: випущено близько 100 ракет
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки