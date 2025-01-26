Суспільство

На фронті загинув кінопродюсер Станіслав Притула
26 Січня 2025 12:09
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Станіслав Притула / Фото: Facebook/Станіслав Притула
Станіслав Притула / Фото: Facebook/Станіслав Притула

22 січня на фронті загинув кінопродюсер та голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула.

Цю сумну новину повідомила його дружина Лариса Титаренко.

“Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре”. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині”, — написала вона.

У Держкіно також висловили співчуття, назвавши Притулу не лише митцем, а й справжньою Людиною, що завжди була віддана своїй справі та небайдужа до подій у світі. Вони зазначили, що він пішов на фронт з перших днів війни.


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