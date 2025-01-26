На фронті загинув кінопродюсер Станіслав Притула

22 січня на фронті загинув кінопродюсер та голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула.

Цю сумну новину повідомила його дружина Лариса Титаренко.

“Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре”. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині”, — написала вона.

У Держкіно також висловили співчуття, назвавши Притулу не лише митцем, а й справжньою Людиною, що завжди була віддана своїй справі та небайдужа до подій у світі. Вони зазначили, що він пішов на фронт з перших днів війни.