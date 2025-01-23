На Дніпропетровщині врятували 135 гірників після аварії у шахті

На Дніпропетровщині сталася аварія на підстанції шахти, розташованої на глибині понад 1300 метрів. Унаслідок інциденту під землею опинилися заблокованими 135 шахтарів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, завдяки злагодженій роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та рятувальників ДСНС вдалося успішно ліквідувати аварію.

Для порятунку шахтарів використовували складну технологію створення штучного навантаження шахтної кліті, яка забезпечила безпечний підйом усіх постраждалих на поверхню.

“Усі 135 шахтарів повернулися додому цілими й неушкодженими”, — зазначено у повідомленні.