На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання

Станом на початок січня в Україні здійснено ексгумацію понад тисячі тіл українців, які загинули від військової агресії окупантів, повідомили в Національній поліції України.

Як розповіли агентству “Інтерфакс-Україна” у Нацполіції, з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на території України виявлено 16 тис. 502 загиблих. “У Донецькій – 4746, Житомирській – 283, Запорізькій – 66, Київській – 2072, Луганській – 31, Харківській – 3784, Херсонській – 686, у Чернігівській – 899”, – уточнили в поліції.

Також, як повідомили в Нацполіції, за цей період виявлено 21 масове поховання на деокупованих територіях.

“У Донецькій – три (ексгумовано 278 цивільних осіб та 37 військовослужбовців ЗСУ), у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовців ЗСУ) та в Херсонській області – два (ексгумовано 46 осіб)”, – зазначили у відомстві.

Із цієї кількості більшість загиблих мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми, проте зазначити точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з тим, що ще не завершено експертні дослідження щодо встановлення причин загибелі.