На цьому етапі війни винищувачі F-16 не допоможуть ВСУ – Остін

Під час засідання Комітету Сенату збройних сил міністр оборони США Ллойд Остін в черговий раз заявив, що на даному етапі війни в Україні винищувачі F-16, про постачання яких наполегливо просить Київ останні місяці, не допоможуть ЗСУ.

За його словами, Пентагон продовжує вважати, що найнеобхіднішою для України зараз є системи ППО, далекобійні знаряддя та бронетехніка.

США продовжать надавати Україні ці види озброєнь та навчати українських військових їх використанню, запевнив Остін.

“Щодо винищувачів F-16, знадобиться приблизно 18 місяців з моменту ухвалення рішення до того, як їх можна буде використовувати. Але на цьому етапі війни українцям це не допоможе”, – заявив Ллойд Остін.

За словами Остіна, у Пентагоні вірять, що українці зможуть отримати бойові літаки “у майбутньому”. Потенційно це можуть бути F-16 або інші літаки четвертого покоління, визнав він, пообіцявши, що США продовжать спільну роботу з партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вкотре нарік, що західні партнери досі не наважилися не передачу Києву бойових літаків, а також зволікають з постачанням інших озброєнь, необхідних для звільнення захоплених Росією територій.

“У нас, як і раніше, немає нічого, що стосується сучасних бойових літаків”, – сказав Зеленський в інтерв’ю агентству Associated Press.

Польща та Словаччина вирішили передати Україні винищувачі радянської епохи, проте досі жодна західна країна не погодилася дати їй сучасніші літаки, пояснюючи своє небажання ризиками можливої ескалації, а також побоюваннями, що подібний крок дав би Україні можливість завдавати ударів по території Росії. Крім того, на Заході вважають, що переучування українських пілотів та забезпечення техпідтримки для авіації на землі займе тривалий час, що робить непрактичною передачу винищувачів у короткостроковій перспективі.

Говорячи про системи ППО, Зеленський також поскаржився, що обіцяні Вашингтоном передові зенітні установки “Петріот” досі так і не надійшли в Україну, а деякі інші оборонні системи довелося повернути Києву назад.

“Ми бачили великі рішення щодо “Петріотів”, але насправді у нас їх немає”, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, для захисту від російських ракет Україні потрібні 20 батарей Patriot, але навіть цієї кількості може виявитися недостатньо, “оскільки жодна країна у світі не зазнавала атак такої кількості балістичних ракет”.

Зеленський також повідомив, що одна з європейських країн надала Україні систему ППО, яка не працювала, тож її довелося повертати для обміну “знов і знов”.

Він не став уточнювати, про яку країну і яку систему йдеться.