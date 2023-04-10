Політика

На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил На Авдіївському напрямку військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожий гвинтокрил Мі-24. Про це повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Поділитися:



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