Політика

На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил

10 Квітня 2023 14:14
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втрати ворога

На Авдіївському напрямку військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.


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