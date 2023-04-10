На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил

На Авдіївському напрямку військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
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На Авдіївському напрямку військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
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