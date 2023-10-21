На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога – ЗСУ

Активність військ Росії дещо знизилась, але ворог не полишає намірів захопити Авдіївку, тривають бої.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

“На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону”, – сказав він.

Загалом, за інформацією Штупуна, на Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 1 ракетного і 4 авіаційні удари.

“Більшість з них – це КАБи (керовані авіаційні бомби), і вони саме на Авдіївському напрямку”, – зазначив він.

В цілому за минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 53 бойові зіткнення і ворог здійснив 685 артобстрілів, Сили оборони знищили 11 танків і 29 бойових броньованих машин, і близько 80% з цього саме на Донеччині, розповів Штупун.

Він повідомив, що за минулу добу безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового, Первомайського. Без успіху ворог також вів штурмові дії біля Мар’їнки і Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак.

Якщо говорити про Шахтарський і Запорізький напрямки, то, за інформацією Штупуна, там відбито атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського, Полтавки та Роботиного. Біля Роботиного ворог намагається відновити втрачене положення, але безуспішно.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також розповів, що артилерія ЗСУ протягом доби виконала 1244 вогневих завдання.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 496 осіб, двоє окупантів здалися в полон, знищено 50 одиниць військової техніки.