МЗС створив цифрову речницю із зовнішністю учасниці “Холостяка”

МЗС України створило цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа. Її створили за допомогою штучного інтелекту і це сталося “вперше в історії”, запевняє МЗС.

“Вікторію Ші” створили на основі реальної людини – української співачки, інфлюенсерки та учасниці телешоу “Холостяк” Розалі Номбре з Донецька.

Її зовнішність відзняли, оцифрували і тепер коментарі Вікторії зʼявлятимуться на офіційних сайтах і соцмережах МЗС, а також “передаватимуться журналістам пресслужбою міністерства”.

“Мене звати Вікторія Ші, я створена з використанням штучного інетелекту, щоб оперативно та якісно інформувати щодо консульських питань. Я є цифровою особою, тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина, це зробив штучний інтелект”, – каже Вікторія ШІ на своєму першому відео.

Вона повідомлятиме журналістам про роботу консулів “із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном”, а ще про реакцію МЗС на інциденти за кордоном.

Крім того, наголошують у міністерстві, “консульська представниця не є заміною речника МЗС України”.

Понад три роки на посаді офіційного речника МЗС був Олег Ніколенко, але у березні 2024 року він оголосив, що йде з посади. Міністерство каже, що заміну Ніколенку вже знайшли, і зараз ця людина проходить спеціальні перевірки.