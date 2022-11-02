МЗС Росії оприлюднило заяву про запобігання ядерній війні

Росія у своїй політиці керується постулатом про неприпустимість ядерної війни та несе особливу відповідальність як ядерна держава. Про це повідомляється в опублікованій на сайті російського МЗС заяві.

Зазначається, що реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається лише у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення.

У МЗС РФ зазначили, що в сучасній складній ситуації, яка склалася через «безвідповідальні та безпардонні дії, спрямовані на підрив нашої національної безпеки», ключовим стає запобігання військовому протистоянню ядерних держав.

Росія також закликає інші ядерні держави відмовитися від будь-яких спроб утискати життєво важливі інтереси один одного.

Напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що повернення Україною своїх територій є “прямим приводом” для ядерного конфлікту.