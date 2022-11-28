Політика

Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, вважають у НАТО

28 Листопада 2022 19:58
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війна, нато

Виступаючи перед журналістами в Бухаресті, де відбувається дводенний саміт за участю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія, швидше за все, продовжить завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, щоб ще більше зашкодити мирному населенню.

“Роблячи це напередодні зими, президент [Росії Володимир] Путін намагається використати зиму як зброю у війні з Україною”, – зазначив Столтенберг.

У відповідь на російську агресію НАТО посилює свою присутність на території від Балтійського до Чорного моря, створюючи нові бойові угруповання, зокрема Румунії.

“Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, – підкреслив Столтенберг. – Інакше це продемонструвало б авторитарним правителям у всьому світі, що вони можуть досягти своєї мети, використовуючи військову силу, і зробило б цей світ більш небезпечним для всіх нас. Тому в інтересах ж нашої власної безпеки підтримувати Україну”.


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