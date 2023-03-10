“Ми не маємо до цього жодного стосунку”. Зеленський про підрив “Північного потоку”

До поширення чуток про причетність України до підриву гілки газопроводу “Північний потік-2” можуть мати стосунок ті, хто не зацікавлений у запровадженні санкцій проти Росії.

“Ми не маємо до цього жодного стосунку. Українці точно цього не робили”, – сказав він у п’ятницю в Києві на пресконференції після переговорів із прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін.

Відповідаючи на запитання, кому може бути вигідне поширення інформації про причетність українців до підриву, Зеленський зазначив, що, на його думку, “дуже небезпечно, коли деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з повагою, роблять такі кроки”.

“Я вважаю, що це неправильно, це грає на руку Російській Федерації або бізнес-групам, які зацікавлені, щоб не були запроваджені потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес”, – сказав він.

“Вони можуть бути не тільки на території Росії. Ми боремося з ворогом. Він один – Росія. А ще ми боремося з тими, хто, крім грошей, нічого не бачить. Страждає їхній бізнес, тому що товарообіг із державою-терористом знизився”, – зазначив Зеленський.

Раніше про можливу причетність до підриву “Північного потоку-2” якихось проукраїнських груп написала газета New York Times.