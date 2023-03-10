Політика

“Ми не маємо до цього жодного стосунку”. Зеленський про підрив “Північного потоку”

10 Березня 2023 16:53
36
читать на русском →
північний потік

До поширення чуток про причетність України до підриву гілки газопроводу “Північний потік-2” можуть мати стосунок ті, хто не зацікавлений у запровадженні санкцій проти Росії.

“Ми не маємо до цього жодного стосунку. Українці точно цього не робили”, – сказав він у п’ятницю в Києві на пресконференції після переговорів із прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін.

Відповідаючи на запитання, кому може бути вигідне поширення інформації про причетність українців до підриву, Зеленський зазначив, що, на його думку, “дуже небезпечно, коли деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з повагою, роблять такі кроки”.

“Я вважаю, що це неправильно, це грає на руку Російській Федерації або бізнес-групам, які зацікавлені, щоб не були запроваджені потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес”, – сказав він.

“Вони можуть бути не тільки на території Росії. Ми боремося з ворогом. Він один – Росія. А ще ми боремося з тими, хто, крім грошей, нічого не бачить. Страждає їхній бізнес, тому що товарообіг із державою-терористом знизився”, – зазначив Зеленський.

Раніше про можливу причетність до підриву “Північного потоку-2” якихось проукраїнських груп написала газета New York Times.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Березня 2023 21:27
38

Московських попів остаточно виганяють із Києво-Печерської Лаври
10 Березня 2023 22:02
16

У ДБР і СБУ немає питань до Баканова
10 Березня 2023 21:02
21

Зеленський заявив, що електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів
10 Березня 2023 20:32
68

Найдовший блекаут у Харкові продовжується
10 Березня 2023 19:16
54

Франція та Британія мають намір допомогти Україні з контрнаступом, – Макрон
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
усі думки