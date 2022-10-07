МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів.

“Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості нашої економіки”, – зазначив Шмигаль.

Він також зауважив, що загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. “Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року”, – підкреслив він.

“Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7”, – написав голова Уряду.