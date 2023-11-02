Суспільство

МОН нагадує: освітяни мають спілкуватись виключно українською мовою на робочому місці

2 Листопада 2023 14:36
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школа, мова

Освітяни мають спілкуватися українською впродовж всього робочого дня, зокрема й з колегами чи учнями на перервах.

Про це нагадує Міністерство освіти та науки України.

Українська мова має використовуватися:

  • під час занять (крім предметів і курсів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);
  • у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти зі здобувачами освіти (вихованцями) й між собою;
  • у навчальних матеріалах.

“Віримо в Україну і в те, що освітяни виховують громадян, які розуміють цінність української мови та її особливе значення зараз, коли Росія намагається знищити наші країну, історію і культуру”, – додали в МОН.


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