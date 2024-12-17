Момент вибуху, внаслідок якого загинув генерал Кирилов, зняв відеореєстратор

У телеграм-каналах поширили кадри, зняті автомобільним відеореєстратором, на яких показано момент вибуху на Рязанському проспекті в Москві вранці 17 грудня.

Унаслідок вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов.

Вибуховий пристрій, як з’ясувало слідство, було прикріплено до електросамоката, припаркованого біля під’їзду. Передбачається, що бомбу привели в дію дистанційно. Потужність вибухового пристрою, повідомлялося раніше, оцінено приблизно в 300 грамів у тротиловому еквіваленті.