Суспільство

Момент вибуху, внаслідок якого загинув генерал Кирилов, зняв відеореєстратор
17 Грудня 2024 14:59
росія
Ігор Кирилов / Кадр з відео

У телеграм-каналах поширили кадри, зняті автомобільним відеореєстратором, на яких показано момент вибуху на Рязанському проспекті в Москві вранці 17 грудня.

Унаслідок вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов.

Вибуховий пристрій, як з’ясувало слідство, було прикріплено до електросамоката, припаркованого біля під’їзду. Передбачається, що бомбу привели в дію дистанційно. Потужність вибухового пристрою, повідомлялося раніше, оцінено приблизно в 300 грамів у тротиловому еквіваленті.


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