МО РФ планує привласнити перемогу в Бахмуті собі – ISW

Міноборони Росії навмисно надає найманцям з ПВК “Вагнер” вести основні бої у центрі Бахмута, використовуючи сили ВДВ лише для утримання флангів на північ і південь від міста, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому аналітичному огляді.

На думку аналітиків інституту, таким чином МО РФ береже регулярні війська від великих втрат, а у разі остаточного взяття Бахмута планує вивести звідти “вагнерівців” та привласнити перемогу собі.

За оцінкою ISW, російські сили зараз контролюють 76,5 відсотків території Бахмуту. Однак ця частка збільшиться до 86,1 відсотка, якщо прийняти на віру деякі сумнівні твердження ЗС РФ, зазначається у звіті.