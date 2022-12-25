Міжнародні партнери виділять енергосектору України $1,5 млрд, – Шмигаль

Цього року на підтримку бюджету вдалося залучити вже більше 30 млрд доларів від союзників. На наступний рік країни G7 виділять фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

Також набирає оберти допомога для енергосектору від партнерів.

“Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо”, – написавШмигаль.