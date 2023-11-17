Між Україною та Німеччиною розпочались переговори про двосторонні гарантії безпеки

У п’ятницю 17 листопада між Україною та Німеччиною розпочались переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента

Очільником української переговорної групи виступив заступник голови ОП Ігор Жовква. Він підкреслив роль Німеччини як одного з лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні.

Під час переговорів Київ і Берлін обмінялись баченням підходів до майбутніх “гарантій безпеки”, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій, ідеться в повідомленні.

“Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий”, – вважає Жовква.