Мінус літак та десятки бронемашин: втрати РФ за добу війни в Україні

Протягом доби російська армія не полишала спроб оточити Авдіївку на Донеччині, однак Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку. За добу українські захисники ліквідували ще 860 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно становили: