Суспільство

Мінус літак та десятки бронемашин: втрати РФ за добу війни в Україні

30 Жовтня 2023 08:31
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війна

Протягом доби російська армія не полишала спроб оточити Авдіївку на Донеччині, однак Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку. За добу українські захисники ліквідували ще 860 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 299 940 (+860)
  • танків ‒ 5190 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17)
  • артилерійських систем – 7202 (+14) 
  • РСЗВ – 834 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 559 (+1)
  • літаків – 321 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1544 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 1014 (+2)

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