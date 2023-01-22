Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів

Міноборони України відреагувало на інформацію у ЗМІ про те, що відомство закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах, назвавши це “брехнею та маніпуляцією” та обіцяє звернутися до СБУ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

“Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков вчора (21 січня – ред.) особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР”, – йдеться у повідомленні відомства.

Міністерство звернеться до СБУ, аби ті провели розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про купівлю харчів за завищеними цінами. Відомство наголосило, що у них нульова толерантність до корупції.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною, повідомила 21 січня у Фейсбуці заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.

Також у коментарях до свого поста вона проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.