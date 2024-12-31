Міноборони закупить сухпайки на 485 млн грн: посилені вимоги до якості

“Державний оператор тилу”, закупівельна агенція Міністерства оборони, оголосила тендер на постачання 1,7 мільйона добових польових наборів продуктів (ДПНП) №15 на 2025 рік. Загальна вартість закупівлі складе понад 485 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Кожен комплект включатиме 14 найменувань: основні страви, напої, спеції та столові прибори. Енергетична цінність одного набору становитиме не менше 3500 калорій.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив важливість якісного харчування для боєздатності військових: “Ми посилюємо контроль якості, щоб забезпечити військовослужбовців найкращими сухпайками для виконання завдань у будь-яких умовах”.

Цьогорічні закупівлі відзначаються суворішими вимогами до контролю якості:

– Запроваджено додаткові контрольні точки перевірки

– Харчові продукти перевірятиме Управління безпечності харчових продуктів

– Нехарчові складові контролюватиме ДОТ

– Обов’язкова дегустація перед фасуванням для оцінки смакових характеристик