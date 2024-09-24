Суспільство

Міноборони Румунії знову знайшло уламки “шахеда”
24 Вересня 2024 18:56
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Уламки російського "шахеда", збитого силами ППО на Вінниччині / Фото: Нацполіція

На території Румунії вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу “шахед”.

Як повідомляє Міністерство оборони Румунії, пошукова операція проводилася за межами населеного району муніципалітету Плауру, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм.

“Міністерство національної оборони вкотре заявляє про своє рішуче засудження цих атак Російської Федерації проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать міжнародному праву”, – йдеться у повідомленні.


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