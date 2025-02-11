Суспільство

Міноборони розкрило деталі нового контракту для українців 18−24 років
11 Лютого 2025 20:40
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Міністерство оборони України офіційно запустило проєкт “Контракт 18-24”, який передбачає можливість добровільної служби у Силах оборони для громадян віком від 18 до 24 років строком на один рік.

“Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія”, – зазначили у відомстві.

Добровольці отримають фінансову підтримку: 1 000 000 грн за контрактом (200 000 грн одразу, решта – під час служби), щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, можливість “нульової” іпотеки, безкоштовне навчання, медичне забезпечення та право на виїзд за кордон після завершення контракту.

Після року служби учасники програми будуть звільнені від мобілізації на 12 місяців.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що ініціатива є повністю добровільною та надає молоді змогу здобути бойовий досвід, фінансову стабільність і конкурентні перспективи. 

“Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання”, – додав Умєров. 

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок “Резерв+” з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки.


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