Міноборони РФ розповіло про нові “спроби прориву” в Курській області. Судячи з цих даних, за добу ЗСУ пройшли близько двох кілометрів

Міністерство оборони РФ 15 серпня опублікувало у своєму телеграм-каналі черговий огляд «спроби вторгнення ЗСУ на територію Російської Федерації».

Російська сторона заявила, що минулої доби «припинила спроби прориву» мобільних груп Збройних сил України в кількох населених пунктах Курської області.

«Армійською авіацією, безпілотними літальними апаратами і вогнем артилерії припинено спроби прориву мобільних груп противника вглиб російської території в районах Варварівки, Сафонівки, Шептухівки, Каучуку, Олексіївського і Матвіївки», – йдеться в повідомленні.

Згадані села Варварівка і Сафоновка розташовані в Кореневському районі Курської області, за 25 і 29 кілометрів від кордону відповідно. Раніше Міноборони не повідомляло про «спроби прориву» біля них. Водночас 14 серпня російська сторона заявила, що ЗСУ намагалися прорватися в районі Скрилівки (розташоване за 24 кілометри від кордону і за чотири кілометри від Сафоновки). Від Сафонівки приблизно 16 кілометрів до траси Льгов – Рильськ.

З повідомлення Міноборони випливає, що ЗСУ також «намагалися прорватися» в напрямку траси Льгов – Рильськ у районі села Матвіївка (розташоване за чотири кілометри від селища Коренєве і за 21 кілометр від траси). Раніше Міноборони РФ не повідомляло про спроби прориву в цьому місці.

Судячи з повідомлень Міноборони РФ, за добу Збройні сили України просунулися ще приблизно на два кілометри.