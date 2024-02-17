Міністр закордонних справ Італії: Україна буде членом НАТО, але після війни

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив на Конференції з безпеки в Мюнхені, що Україна стане членом і Європейського Союзу, і НАТО, але увійти до військового альянсу зможе тільки після закінчення війни з Росією.

“Наше послання Росії дуже ясне, – сказав Таяні, – Україна буде членом Європейського Союзу, і ми також працюємо над тим, щоб Україна стала і членом НАТО”.

Однак, за його словами, членство в НАТО неможливе, поки Україна воює з Росією.

“Треба бути дуже обережними, – наголосив Таяні, – бо мати повноцінне членство в НАТО, поки триває війна з Росією, означає Третю світову війну”.