Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він також опублікував фото самої заяви.
Вона буде розглянута найближчим часом.
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він також опублікував фото самої заяви.
Вона буде розглянута найближчим часом.
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