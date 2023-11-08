Політика

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку

8 Листопада 2023 14:43
кадри

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він також опублікував фото самої заяви.

Вона буде розглянута найближчим часом.


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