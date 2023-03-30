Економіка

Міненерго: Енергосистема України працює без обмежень та з резервом потужності

30 Березня 2023 11:13
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енергетика

Енергосистема 30 березня працює без обмежень для споживачів та з резервом потужності, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у четвер.

Галущенко додав, що генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

«Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, частково відновлено електропостачання після останніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.


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