Міненерго: Енергосистема України працює без обмежень та з резервом потужності

Енергосистема 30 березня працює без обмежень для споживачів та з резервом потужності, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у четвер.

Галущенко додав, що генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

«Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, частково відновлено електропостачання після останніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.