Політика

МФЖ призупинила членство Спілки журналістів Росії

22 Лютого 2023 17:39
21
читать на русском →
журналіст

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Спілки журналістів Росії. Рішення було ухвалено в середу на позаплановій сесії федерації. Головною причиною призупинення стало відкриття відділень Спілки журналістів Росії на окупованих Росією територіях чотирьох областей України. Раніше Міжнародна федерація вимагала від союзу журналістів закрити їх, але отримала відмову.

Президент Міжнародної федерації журналістів Домінік Пардалі заявила, що дії російського союзу порушують принципи солідарності та сіють розбрат у професійному середовищі. Раніше спілки журналістів Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії заявили, що готові залишити МФЖ, зокрема, через присутність у ній російських учасників. Наприкінці січня МФЖ запустила процедуру припинення та подальшого припинення членства Спілки журналістів Росії.

Домінік Пардалі наголосила, що Федерація продовжить підтримувати російських незалежних журналістів у Росії та за її межами.

Голова Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов підтвердив, що отримав повідомлення про зупинення членства своєї організації у МФЖ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 19:13
87

На Харківщині виявили дві російські ДРГ
22 Лютого 2023 19:30
67

У Харкові узгодили перейменування 18 російських топонімів (список)
22 Лютого 2023 18:30
37

Окупанти збільшили чисельність особового складу на ділянках наступу – Генштаб
22 Лютого 2023 18:05
65

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії російські танки
22 Лютого 2023 17:51
86

ЄС не узгодив десятий пакет санкцій
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки