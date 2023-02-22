МФЖ призупинила членство Спілки журналістів Росії

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Спілки журналістів Росії. Рішення було ухвалено в середу на позаплановій сесії федерації. Головною причиною призупинення стало відкриття відділень Спілки журналістів Росії на окупованих Росією територіях чотирьох областей України. Раніше Міжнародна федерація вимагала від союзу журналістів закрити їх, але отримала відмову.

Президент Міжнародної федерації журналістів Домінік Пардалі заявила, що дії російського союзу порушують принципи солідарності та сіють розбрат у професійному середовищі. Раніше спілки журналістів Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії заявили, що готові залишити МФЖ, зокрема, через присутність у ній російських учасників. Наприкінці січня МФЖ запустила процедуру припинення та подальшого припинення членства Спілки журналістів Росії.

Домінік Пардалі наголосила, що Федерація продовжить підтримувати російських незалежних журналістів у Росії та за її межами.

Голова Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов підтвердив, що отримав повідомлення про зупинення членства своєї організації у МФЖ.