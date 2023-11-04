Меттью Перрі поховали на Голлівудських пагорбах

Меттью Перрі поховали в Лос-Анджелесі, на службі були присутні всі п’ять його партнерів по серіалу «Друзі».

Як передає AFP, приватні похорони відбулися на кладовищі Forest Lawn на Голлівудських пагорбах менш ніж за милю від студії, де знімався сітком.

Мати Перрі Сюзанна Перрі та вітчим Кіт Моррісон, а також його батько Джон Беннетт Перрі також були присутні разом із зірками «Друзів», повідомили американські ЗМІ.

Кладовище Forest Lawn є місцем поховання таких знаменитостей, як Гемфрі Богарт, Нат Кінг Коул, Кларк Гейбл, Майкл Джексон і Елізабет Тейлор.

У минулі вихідні Перрі помер у віці 54 років після того, як потонув у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Він був найбільш відомий своєю роллю розумника Чендлера Бінга у фільмі «Друзі» (1994 – 2004 рр).