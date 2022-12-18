Спорт

Мессі виграв свій “матч життя”: Аргентина – чемпіон світу

18 Грудня 2022 20:04
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мундіаль

Футболісти збірної Аргентини здобули золото чемпіонату світу-2022 у Катарі.

У фіналі вони по пенальті обіграли суперників із команди Франції.

Ігровий час поєдинку закінчився з рахунком 3-3 (у Аргентини двічі відзначився Мессі, у французів тричі – Мбаппе; пенальті точніше пробили латиноамериканці – 4:2)

Гра проходила на стадіоні “Лусаїл-Айконік” у Лусаїлі.

Рахунок у грі відкрив Ліонель Мессі. Капітан збірної Аргентини реалізував пенальті на 23-й хвилині гри. Одинадцятиметровий був призначений за фол проти Анхеля Ді Марії.

На 36-й хвилині зустрічі Аргентина провела контратаку та з передачі Мак Аллістера забив вже сам Анхель Ді Марія.

У другій половині другого тайму збірна Франції повністю перевернула хід гри, зробивши камбек і протягом двох хвилин зрівнявши рахунок у поєдинку. Обидва голи французів забив Кіліан Мбаппе – на 80-й хвилині з пенальті та на 82-й хвилині з гри.

В екстра-таймах команди також обмінялися голами: у Аргентини забив Мессі, у Франції – Мбаппе. Команди визначали найсильнішого в серії пенальті, де сильнішими виявилися аргентинські футболісти.


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