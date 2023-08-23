Мер Львова закликав містян готуватись до блекаутів

Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів міста готуватись до того, що світла може не бути до двох місяців. Він наголосив, що місто повинно організувати підвіз води та зазначив, що виживати без електрики буде складно.

Про це він сказав 23 серпня під час сесії Львівської міської ради.

Садовий на сесії зазначив, що люди та місто повинні бути готовими до блекаутів. Він наголосив, що виживати без електрики буде надзвичайно складно.

“Нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може бути місяць, а то й два без електропостачання. Коли буде складна ситуація, то попит буде в два рази більший на заправлення генераторів дизелем і транспортування води. Місто має мати все своє. Ще раз наголошую: треба готуватися до дуже складних періодів”, – сказав він.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк додала, що місто повинно закупити паливовозки та водовозки. Вона додала, що може статись таке, що доведеться паливо везти туди, де є генератори.