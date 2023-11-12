Мер Харкова доповів, куда поцілили росіяни

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди влучили російські війська під час сьогоднішньої ракетної атаки на Харків.

“Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт”, – написав він у соцмережі.

Терехов також закликав усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури. “Попередньо – без постраждалих”, – повідомив він.

Повітряна тривога пролунала у Харкові о 19:21, відразу у містіі було чутно вибухи. Як повідомив керівник Сил оборони Харкова Сергій Мельник, ракети С-300 були запущені з території Бєлгородської області.