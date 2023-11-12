Кримінал

Мер Харкова доповів, куда поцілили росіяни

12 Листопада 2023 20:37
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ракетний удар

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди влучили російські війська під час сьогоднішньої ракетної атаки на Харків.

“Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт”, – написав він у соцмережі.

Терехов також закликав усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури. “Попередньо – без постраждалих”, – повідомив він.

Повітряна тривога пролунала у Харкові о 19:21, відразу у містіі було чутно вибухи. Як повідомив керівник Сил оборони Харкова Сергій Мельник, ракети С-300 були запущені з території Бєлгородської області.


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