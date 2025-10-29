Масштабна нічна атака дронів по території Росії: вибухи на НПЗ та ТЕЦ у кількох регіонах — соцмережі

У ніч на 29 жовтня в різних регіонах Російської Федерації пролунали вибухи — місцеві жителі повідомляють про атаки дронів на промислові об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру. Про це пишуть телеграм-канали ASTRA та Крымский ветер.

За даними ASTRA, у місті Будьонновськ Ставропольського краю був атакований нафтохімічний завод «Ставролен», що входить до групи «Лукойл» і є одним з найбільших виробників поліетилену та поліпропілену в РФ. Очевидці повідомляли про вибухи й пожежу на території підприємства, момент удару потрапив на відео. Губернатор краю визнав факт атаки, заявивши, що «суттєвих руйнувань немає, жертв не зафіксовано».

Також у Новоспаському районі Ульяновської області безпілотники вразили нафтопереробний завод «НС-Ойл». Місцева влада підтвердила «відбиття атаки дронів», однак, за повідомленням ASTRA, вогонь міг охопити установки підприємства, що має потужність до 30 тисяч тонн переробки нафти на рік.

Реклама

Реклама

Крім того, канали Supernova+ та ASTRA повідомляли про вибухи у республіці Марій Ел, де міг бути уражений Марійський НПЗ у районі селища Табашино. За даними місцевих джерел, завод розташований біля магістрального нафтопроводу «Сургут–Полоцьк» і здатен переробляти понад 1,6 млн тонн нафти на рік.

Телеграм-канал Крымский ветер зазначає, що атаки відбулися також на окупованому півострові Крим. У селищі Гвардійське горіла нафтобаза «АТАН», по якій раніше вже завдавали удару 17 жовтня. Крім того, повідомляється про пожежу на Сімферопольській ТЕЦ у районі Гресівського.

Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч «було збито 100 українських безпілотників» у 13 регіонах країни, зокрема в Брянській, Калузькій, Бєлгородській, Краснодарській, Московській, Орловській, Ульяновській та Ставропольській областях, а також у Криму й республіці Марій Ел.

За даними ASTRA, на оприлюднених відео видно потужні вибухи та спалахи в промислових зонах, а OSINT-аналіз підтверджує удари саме по підприємствах «Ставролен» і «НС-Ойл».

Офіційного підтвердження масштабів руйнувань від російської сторони наразі немає.