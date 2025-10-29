Масштабна нічна атака дронів по території Росії: вибухи на НПЗ та ТЕЦ у кількох регіонах — соцмережі

У ніч на 29 жовтня в різних регіонах Російської Федерації пролунали вибухи — місцеві жителі повідомляють про атаки дронів на промислові об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру. Про це пишуть телеграм-канали ASTRA та Крымский ветер.
За даними ASTRA, у місті Будьонновськ Ставропольського краю був атакований нафтохімічний завод «Ставролен», що входить до групи «Лукойл» і є одним з найбільших виробників поліетилену та поліпропілену в РФ. Очевидці повідомляли про вибухи й пожежу на території підприємства, момент удару потрапив на відео. Губернатор краю визнав факт атаки, заявивши, що «суттєвих руйнувань немає, жертв не зафіксовано».
Також у Новоспаському районі Ульяновської області безпілотники вразили нафтопереробний завод «НС-Ойл». Місцева влада підтвердила «відбиття атаки дронів», однак, за повідомленням ASTRA, вогонь міг охопити установки підприємства, що має потужність до 30 тисяч тонн переробки нафти на рік.
Крім того, канали Supernova+ та ASTRA повідомляли про вибухи у республіці Марій Ел, де міг бути уражений Марійський НПЗ у районі селища Табашино. За даними місцевих джерел, завод розташований біля магістрального нафтопроводу «Сургут–Полоцьк» і здатен переробляти понад 1,6 млн тонн нафти на рік.
Телеграм-канал Крымский ветер зазначає, що атаки відбулися також на окупованому півострові Крим. У селищі Гвардійське горіла нафтобаза «АТАН», по якій раніше вже завдавали удару 17 жовтня. Крім того, повідомляється про пожежу на Сімферопольській ТЕЦ у районі Гресівського.
Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч «було збито 100 українських безпілотників» у 13 регіонах країни, зокрема в Брянській, Калузькій, Бєлгородській, Краснодарській, Московській, Орловській, Ульяновській та Ставропольській областях, а також у Криму й республіці Марій Ел.
За даними ASTRA, на оприлюднених відео видно потужні вибухи та спалахи в промислових зонах, а OSINT-аналіз підтверджує удари саме по підприємствах «Ставролен» і «НС-Ойл».
Офіційного підтвердження масштабів руйнувань від російської сторони наразі немає.