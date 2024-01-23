Кримінал

Масована ракетна атака: росіяни вбили п’ятьох людей

23 Січня 2024 09:10
читать на русском →

П’ятеро людей загинули ще щонайменше 40 постраждали.

Наслідки ранкової ракетної атаки по Україні

Київ: внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київщина: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей. 

Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали. 

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи.

“Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних”, – зазначили в МВС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2024 09:51

Сили ППО знищили 21 ворожу ракету
23 Січня 2024 10:48

РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури в Шостці
23 Січня 2024 10:40

ЄС готовий вдатися до жорстких заходів проти Угорщини, – Bloomberg
23 Січня 2024 10:34

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову зросла до трьох
23 Січня 2024 09:22

Сьогодні пройде нове засідання у форматі “Рамштайн”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки