Маск звернувся до Зеленського із закликом провести вибори: які аргументи

Американський мільярдер і союзник Дональда Трампа знову розкритикував президента України, звинувативши його у небажанні проводити вибори. Ілон Маск також поставив під сумнів рівень довіри до Зеленського, заявивши, що опитування нібито відбувалися під “контролем влади”.

Про це Ілон Маск написав в мережі X.

“Якби Зеленського справді любив народ України, він би провів вибори. Він знає, що програє з великим відривом, попри те, що захопив контроль над усіма українськими ЗМІ, тому скасував вибори. Насправді народ України його зневажає, і саме тому він відмовився від виборів. Я закликаю Зеленського провести вибори і спростувати це”, – написав Маск.

Також Маск висловив підтримку Дональду Трампа, зазначивши, що той “прагне до миру”.