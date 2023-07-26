Малюк вперше визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть СБУ

СБУ й надалі робитиме все можливе, щоб завдати максимального ураження ворогу та звільнити українські землю від загарбників.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше визнав, що за підривом на Кримському мосту стоїть його спецслужба.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Він зазначив, що співробітники служби з перших днів війни роблять все можливе, щоб завдати максимального ураження ворогу та звільнити українські землю від загарбників.

“Руйнування Кримського мосту — це одна з наших реалізацій”, — зазначив голова СБУ.

Малюк подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їхніх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.

Крім того, голова СБУ презентував марку, яку присвятили діяльності спецслужби та її внеску в захист країни.

“Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок”, — додав Малюк.