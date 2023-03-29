Маляр попередила про ворожу ІПСО навколо теми Бахмута

Кремль докладає великих зусиль та проводить інформаційно-психологічну операцію навколо теми Бахмута, аби підірвати довіру українців до рішень вищого військового керівництва країни.

Про це в Телеграмі повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій», – наголосила Маляр.

За словами заступниці міністра, наразі противник відпрацьовує медійно три задачі: підірвати довіру українського суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту; демотивувати і психологічно ослабити Сили оборони; спровокувати українське військове керівництво на помилкові дії.

Для цього ворог намагається змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є перевагою Сил оборони – розумне і грамотне планування операцій, вважає Маляр.

Перелякане суспільство, за задумом ворога, повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво України щодо припинення оборонних дій, що є справжньою інформаційно-психологічною операцією ворога.

Маляр звернула увагу, що наразі ворог використовує такі меседжі: нібито рішення тримати Бахмут політичні, нібито Бахмут нема сенсу тримати, там майже все в оточенні, нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

На думку високопосадовиці, ворог намагається внести конфлікт у військове керівництво держави, адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з Головнокомандувачем та Начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача, де теж приймаються оперативні рішення за участю всіх воюючих силових структур.

Інформацію про бої в Бахмуті заступник міністра радить сприймати як те, що «це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога».

«Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як і кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач», – наголосила Маляр.

Вона також зазначила, що Сили оборони виконують такі оборонні задачі: утримання займаних рубежів та позицій; недопущення просування противника вглиб території; заподіяння ворогу значних втрат; створення умов для переходу в контрнаступ.

«Обороняти Бахмут будуть доти, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські ІПСО, буде визначати, до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута», – наголосила Маляр.