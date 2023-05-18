Маляр підтвердила просування у Бахмуті

Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, українські воїни відбили всі атаки супротивника за добу та контролюють південно-західну частину Бахмута, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Усі атаки нашими захисниками відбиті. Наразі ми контролюємо південно-західну частину Бахмуту. На околицю на північ від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбито. На окремих дільницях є просування наших військ на 500 метрів”, – написала вона у Telegram-каналі.

За її інформацією, у передмісті Бахмута на півдні протягом дня точилися запеклі бої. Противник переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат і не зміг виконати своїх завдань.

“На окремих ділянках наші війська просунулися на 1 км. Військові завдання оборона Бахмута та передмістя виконує. Ми виграємо час для певних запланованих дій”, – наголосила Маляр.