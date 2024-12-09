Макрон здійснить візит до Варшави

Президент Франції Емманюель Макрон готується до візиту до Польщі, який буде пов’язаний із переговорами, що відбулися з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

Про це стало відомо польській Gazeta Wyborcza та інформагентству PAP.

За даними Gazeta Wyborcza, з посиланням на два дипломатичні джерела, Макрон планує прибути до Варшави в четвер, 12 грудня, щоб поділитися результатами переговорів з Зеленським і Трампом, які відбулися в Парижі.

Інформацію про візит французького президента також підтвердило агентство PAP через урядові та президентські джерела, зазначивши, що в рамках візиту Макрон зустрінеться з Дональдом Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою.