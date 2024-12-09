Політика

Макрон здійснить візит до Варшави
9 Грудня 2024 17:52
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макрон, польща
Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Емманюель Макрон готується до візиту до Польщі, який буде пов’язаний із переговорами, що відбулися з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

Про це стало відомо польській Gazeta Wyborcza та інформагентству PAP.

За даними Gazeta Wyborcza, з посиланням на два дипломатичні джерела, Макрон планує прибути до Варшави в четвер, 12 грудня, щоб поділитися результатами переговорів з Зеленським і Трампом, які відбулися в Парижі.

Інформацію про візит французького президента також підтвердило агентство PAP через урядові та президентські джерела, зазначивши, що в рамках візиту Макрон зустрінеться з Дональдом Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою.


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