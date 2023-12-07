Макрон зберігає надії переконати Орбана підтримати Україну — Politico

Президент Франції Еммануель Макрон зберігає оптимістичний настрій щодо спроб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати вступ України до ЄС. Лідер Франції сподівається досягти компромісу з угорським прем’єром під час вечері в Парижі у четвер, 7 грудня.

Про це повідомляє Politico.

Макрон приймає Орбана на вечерю перед самітом у Брюсселі наступного тижня.

Як зазначає видання, європейські дипломати розходяться в думках, чи угорський лідер налаштований зірвати підтримку України, чи він просто намагається шантажувати Брюссель.

Водночас, за словами кількох французьких чиновників, рішення Орбана прийняти запрошення на вечерю з Макроном саме по собі було позитивним знаком.

Як пише Politico, дипломати з інших країн ЄС загалом привітали спробу Макрона переконати угорського прем’єра. Разом із цим деякі політики критикують рішення президента Франції, враховуючи, що Макрон і раніше намагався знайти компроміси з іншими політичними лідерами, але зазнавав невдач.

«Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він намагався з Трампом, потім з Путіним, і продовжує намагатися з Орбаном», — зазначив один з європейських дипломатів.