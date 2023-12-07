Політика

Макрон зберігає надії переконати Орбана підтримати Україну — Politico

7 Грудня 2023 15:20
читать на русском →
орбан, макрон

Президент Франції Еммануель Макрон зберігає оптимістичний настрій щодо спроб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати вступ України до ЄС. Лідер Франції сподівається досягти компромісу з угорським прем’єром під час вечері в Парижі у четвер, 7 грудня.

Про це повідомляє Politico.

Макрон приймає Орбана на вечерю перед самітом у Брюсселі наступного тижня.

Як зазначає видання, європейські дипломати розходяться в думках, чи угорський лідер налаштований зірвати підтримку України, чи він просто намагається шантажувати Брюссель.

Водночас, за словами кількох французьких чиновників, рішення Орбана прийняти запрошення на вечерю з Макроном саме по собі було позитивним знаком.

Як пише Politico, дипломати з інших країн ЄС загалом привітали спробу Макрона переконати угорського прем’єра. Разом із цим деякі політики критикують рішення президента Франції, враховуючи, що Макрон і раніше намагався знайти компроміси з іншими політичними лідерами, але зазнавав невдач.

«Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він намагався з Трампом, потім з Путіним, і продовжує намагатися з Орбаном», — зазначив один з європейських дипломатів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 17:29

Через російський обстріл зупинили роботу два блоки ТЕС
7 Грудня 2023 16:25

Дубінського залишили в СІЗО без права на заставу
7 Грудня 2023 15:56

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти росіян
7 Грудня 2023 15:30

“Укрзалізниця” готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами
7 Грудня 2023 13:02

Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки