Техно

Майже 20 млн українців користуються застосунком “Дія”

23 Листопада 2023 20:33
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дія

орталом державних послуг “Дія”, який було запущено у 2020 році, користується майже 20 млн українців. Нині Мінцифри працює над новими послугами.

Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції Forbes Tech у Львові.

“Дія”, запущена у 2020 році, вже налічує майже 20 млн користувачів. З того часу сервіс добре показав себе з точки зору безпеки.

“Немає жодних витоків даних, працює системно”, – зауважив Федоров.

Як зазначається, на кінець листопада 2023 року у Мінцифри працюють над низкою нових послуг через “Дію”. Серед них – “єВідновлення”, “єНотаріат”, документи про освіту, “єБронювання”, “єШлюб”, “єПідприємець”, перереєстрація авто та “Дія Офіс”.


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