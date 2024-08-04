Спорт

Магучих – олімпійська чемпіонка, у Геращенко – бронза!
4 Серпня 2024 22:37
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Українка Ярослава Магучіх виграла золото, Ірина Геращенко стала бронзовим призером Олімпійських Ігор у Парижі.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх на стадіоні “Стад де Франс” у Парижі 4 серпня 2024 року / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Лише дві спортсменки взяли висоту 1.98 метра: Ярослава Магучіх (Україна) та Нікола Оліслагерс (Австралія).

Боротьба між ними продовжилася на висоті 2:00 метра. Магучіх підкорила її з першої спроби, а Оліслагерс – з третьої. З планкою на висоті 2.02 метри Оліслагерс не впоралася, і Ярослава стала олімпійською чемпіонкою 2024! Магучіх перенесла останню спробу на 2.04 м, але планка не встояла.

Ірина Геращенко (Україна) та Елеанор Паттерсон (Австралія) стали бронзовими призерами з результатом 1.95 м.

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ірина Геращенко в обіймах своєї тренерки Ірини Пустовойт / Фото НОК

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