МАГАТЕ їде в Україну шукати “брудну бомбу”

Директор МАГАТЕ погодився відправити в Україну експертів після заяви РФ про створення в Україні “брудної бомби”, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

“У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів на об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби» (Східний ГЗК та київський Інститут ядерних досліджень) він погодився. На відміну від Росії Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати”, – написав Кулеба у Twitter.

У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії, щоб спростувати звинувачення РФ у нібито бажанні застосувати “брудну бомбу”.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ зателефонував чотирьом міністрам оборони держав НАТО і повідомив про українську “брудну бомбу”.

В Україні ці звинувачення спростували.

Тим часом у Кремлі прокоментували критику Заходу заяв РФ про “брудну бомбу”, яку нібито створює Київ.

“Загроза очевидна, далі їхня справа – вірити чи ні”, – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.