Політика

МАГАТЕ їде в Україну шукати “брудну бомбу”

24 Жовтня 2022 13:28
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ядерна зброя

Директор МАГАТЕ погодився відправити в Україну експертів після заяви РФ про створення в Україні “брудної бомби”, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

“У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів на об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби» (Східний ГЗК та київський Інститут ядерних досліджень) він погодився. На відміну від Росії Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати”, – написав Кулеба у Twitter.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії, щоб спростувати звинувачення РФ у нібито бажанні застосувати “брудну бомбу”.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ зателефонував чотирьом міністрам оборони держав НАТО і повідомив про українську “брудну бомбу”.

В Україні ці звинувачення спростували.

Тим часом у Кремлі прокоментували критику Заходу заяв РФ про “брудну бомбу”, яку нібито створює Київ.

“Загроза очевидна, далі їхня справа – вірити чи ні”, – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.


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