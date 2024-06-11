Мадонна підтримала Саміт миру уі закликала захистити українських дітей

Американська співачка Мадонна висловила підтримку українським дітям, які потерпають від російського вторгнення та підтримала Саміт миру який пройду у Швейцарії.

“Скрізь, де є конфлікт, страждають діти…… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві……. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Ми можемо не погоджуватися з багатьма питаннями, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наші діти потребують захисту!” — йдеться у дописі співачки в Instagram.

Вона згадала про Саміт миру, який стартує 15 червня, і на якому говоритимуть, зокрема, про повернення з РФ тисяч дітей з України. Мадонна заявила, що виступає за мир для всіх дітей і висловила сподівання, що до її ініціативи приєднаються інші.