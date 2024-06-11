Суспільство

Мадонна підтримала Саміт миру уі закликала захистити українських дітей
11 Червня 2024 21:00
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війна, діти
Американська співачка Мадонна / Фото з Instagram/madonna

Американська співачка Мадонна висловила підтримку українським дітям, які потерпають від російського вторгнення та  підтримала Саміт миру який пройду у Швейцарії.

“Скрізь, де є конфлікт, страждають діти…… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві……. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Ми можемо не погоджуватися з багатьма питаннями, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наші діти потребують захисту!” — йдеться у дописі співачки в Instagram.

Вона згадала про Саміт миру, який стартує 15 червня, і на якому говоритимуть, зокрема, про повернення з РФ тисяч дітей з України. Мадонна заявила, що виступає за мир для всіх дітей і висловила сподівання, що до її ініціативи приєднаються інші.


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