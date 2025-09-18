Львів’янин забув люльку з немовлям на даху авто й дитина впала на дорогу: що загрожує батькові

У Львові 47-річний чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. У результаті дитина впала на узбіччя та зазнала травм. Горе-батькові загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій у Львові 47-річний чоловік поставив люльку зі своїм півторамісячним сином на дах автомобіля Volkswagen Passat. Чоловік забув про дитину, сів за кермо та зрушив із місця. Люлька з немовлям на ходу впала з даху на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього та поїхав далі.

Очевидці викликали “швидку” та зателефонували до поліції. Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці. Батькові травмованого хлопчика загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років. Обвинувальний акт скеровано до суду. За клопотанням прокурора обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.