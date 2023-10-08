Техно

Лукашенку показали білоруський “аналог” Starlink

8 Жовтня 2023 18:08
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лукашенко, Starlink

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на зустрічі з військовослужбовцями у Брестській області доповіли про створення власного “аналога” американської супутникової системи Starlink.

Відповідне відео поширили державні білоруські ЗМІ.

У ролику стверджується, що зібрана неназваним військовослужбовцем система нічим не поступається за характеристиками системі Ілона Маска.

Лукашенко при цьому наголосив, що на відміну від американської, на білоруську систему витратили зовсім не “мільярди”.

“Тобто Маск нам не потрібний”, – говорить Лукашенко.

“Нам – ні”, – підтверджує винахідник.

Далі він описує принцип дії: наприклад, десь у Мінську є точка доступу до Інтернету, система підключається до неї віддалено супутником і за допомогою роутера “роздає цей Інтернет”.


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